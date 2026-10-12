Reformalizan a red que ingresaba vapeadores de cannabis y ketamina a Punta Arenas

La Fiscalía de Punta Arenas reformalizó la investigación contra cuatro integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas desde la Región Metropolitana hacia Magallanes. La red operaba de manera continua desde agosto de 2025 comercializando ketamina y resina de cannabis en formato de vapeadores (cartridges).

Según los antecedentes policiales y judiciales, la banda era liderada por Camilo Sandoval Zarzar desde Santiago, quien coordinaba el financiamiento, la compra de insumos y el reclutamiento de transportistas. Junto a su pareja, Sofía Correa, gestionaba los envíos por encomienda y el uso de cuentas bancarias para la recepción de los pagos.

El mecanismo de ingreso combinaba encomiendas de carga y el traslado aéreo mediante “correos humanos”. Una vez en la zona austral, la droga era ofertada a través de redes sociales como Facebook Marketplace y WhatsApp.

El operativo principal se concretó el pasado 22 de mayo en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo. En el lugar, perros adiestrados detectaron el equipaje de dos transportistas que portaban cerca de 400 cartuchos de cannabis y dosis de ketamina. En el mismo recinto fueron detenidos Sandoval y Correa tras descender de un vuelo posterior, incautándoseles además dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Los imputados enfrentan cargos por tráfico ilícito de drogas bajo la agravante de actuar de forma agrupada u organizada (Ley 20.000). El tribunal mantuvo la causa abierta mientras se definen las medidas cautelares de los involucrados.