Constituyen primera mesa técnica para abordar el futuro de la Zona Franca de Punta Arenas

En el marco del próximo vencimiento de la concesión de la Zona Franca programado para el año 2030, se llevó a cabo la primera mesa técnica convocada por el Gobierno Regional en conjunto con el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de definir los términos de referencia y los lineamientos de la futura licitación del recinto franquiciado.

La instancia contó con una amplia convocatoria que reunió a representantes del sector público y privado, incluyendo al Seremi de Hacienda, Manuel José Correa, autoridades locales, exintendentes de la Región de Magallanes, gremios regionales, organismos fiscalizadores como Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos (SII), la actual concesionaria y diversos usuarios e inversionistas del recinto. Asimismo, el proceso cuenta con la asesoría técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).