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Constituyen primera mesa técnica para abordar el futuro de la Zona Franca de Punta Arenas

El Seremi de Hacienda, Manuel José Correa, destacó el rol técnico del ministerio y la necesidad de modernizar la normativa para extender los beneficios a toda la comunidad magallánica.

Christian Jiménez
Christian Jiménez

En el marco del próximo vencimiento de la concesión de la Zona Franca programado para el año 2030, se llevó a cabo la primera mesa técnica convocada por el Gobierno Regional en conjunto con el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de definir los términos de referencia y los lineamientos de la futura licitación del recinto franquiciado.

La instancia contó con una amplia convocatoria que reunió a representantes del sector público y privado, incluyendo al Seremi de Hacienda, Manuel José Correa, autoridades locales, exintendentes de la Región de Magallanes, gremios regionales, organismos fiscalizadores como Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos (SII), la actual concesionaria y diversos usuarios e inversionistas del recinto. Asimismo, el proceso cuenta con la asesoría técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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