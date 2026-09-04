Magallanes conmemora las Fiestas Patrias con masivo desfile estudiantil en Punta Arenas

Este viernes se desarrolló un nuevo desfile estudiantil para conmemorar las Fiestas Patrias que reunió a 43 establecimientos educacionales de la zona y a más de 3.000 estudiantes, quienes marcharon rindiendo homenaje al aniversario patrio ante la mirada de autoridades, familias y la comunidad magallánica.

Educación, compromiso y civismo

El Seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado, valoró con entusiasmo el desempeño de las comunidades escolares y resaltó el sentido formativo que representa este evento para la juventud magallánica.

“Ha sido un desfile que hay que resaltar. Es un desfile donde la gallardía, el orden, el respeto y la disciplina de los estudiantes, la manera y la forma de cómo le han rendido homenaje a la Patria, y por supuesto celebrando lo que es la independencia de nuestro país, nos llena de orgullo.”

Integración territorial: La delegación de Puerto Williams

Por su parte, la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías, destacó la excelencia del acto institucional y puso especial énfasis en la integración de delegaciones provenientes de las zonas más extremas del territorio con una delegación del Liceo Donald McIntyre Griffiths de Cabo de Hornos estuvo integrada por alrededor de 32 alumnos, de los cuales varios no conocían previamente la capital regional.