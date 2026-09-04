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Kast en Foro Madrid: “Me eligieron para enfrentar el crimen organizado, la pobreza y la corrupción”

El Mandatario lideró el discurso de cierre del foro internacional en San Carlos de Apoquindo. En la jornada participaron el mandatario argentino Javier Milei y delegaciones de más de 20 países.

Periodista Web
Periodista Web

El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó el cierre de la jornada de este jueves en el V Encuentro Regional del Foro Madrid, evento internacional desarrollado en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo. Se trata de la primera vez que Chile alberga este encuentro desde la creación de la red en 2020 por iniciativa de la Fundación Disenso.

En su intervención ante autoridades locales y extranjeras, el Mandatario enfatizó la orientación de su gestión gubernamental: “El verdadero desafío es gobernar bien y cumplir aquellas cosas que planteamos. Los chilenos a mí no me eligieron para derrotar a la izquierda; me eligieron para enfrentar el crimen organizado, la pobreza, la corrupción y el desempleo“, sostuvo durante su discurso.

Convocatoria internacional y delegaciones presentes

El Foro Madrid se consolida como una alianza internacional de organizaciones de derecha y centroderecha de Iberoamérica y Europa orientada a la defensa de las libertades y la democracia. La cita en Santiago sucede a las ediciones previas realizadas en Bogotá, Lima, Buenos Aires y Asunción.

El encuentro contó con la participación del Presidente de la República Argentina, Javier Milei, quien también hizo uso de la palabra, junto al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y al Secretario General de VOX (España), Ignacio Garriga. Asimismo, asistieron parlamentarios y representantes diplomáticos de países como Estados Unidos, Austria, Hungría, Perú, Colombia, Ecuador y Honduras.

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