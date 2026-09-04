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Hallan nuevos restos de la lancha Talymar en Bahía Sea a cuatro días de su desaparición en la Provincia Antártica

El despliegue de la Armada de Chile superó las 80 horas de operaciones ininterrumpidas tras el siniestro de la embarcación. Las labores cuentan con el apoyo de drones de Bomberos y lanchas civiles, en medio de un paulatino empeoramiento de las condiciones meteorológicas en la zona austral.

Periodista Web
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Al cumplirse la cuarta jornada del operativo de Búsqueda y Salvamento Marítimo (SAR), la Gobernación Marítima de Puerto Williams confirmó la localización de nuevas estructuras correspondientes a la lancha a motor Talymar en la bahía Sea.

El hallazgo fue ratificado mediante sobrevuelos de un dron operado por voluntarios de Bomberos de Puerto Williams a bordo de una unidad naval, el cual logró registrar los restos en sectores de difícil acceso costero. Las tareas de rebusca han sumado la incorporación de lanchas civiles, que trabajan en conjunto con unidades navales y aeronavales en los puntos definidos por los equipos de rescate.

Las maniobras se han visto dificultadas durante las últimas horas debido al deterioro del tiempo en la Provincia Antártica Chilena. Pese a las complejas condiciones en mar y tierra, la Autoridad Marítima informó que mantendrá las labores centradas en la ubicación de la tripulación, junto con brindar reuniones informativas diarias a los familiares de las víctimas.

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