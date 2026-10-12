Presidente del Club de Leones, Francisco Barría y aniversario del Centro de Rehabilitación: “Cómo no estar orgullosos y contentos por lo conseguido en estos 40 años”

Los Centros de Rehabilitación en la Región de Magallanes y Antártica Chilena iniciaron sus actividades por la conmemoración de los 40 años en la zona

El presidente del Club de Leones, Francisco Barría, reconoció la labor del directorio de la Corporación Rehabilitación y de los cientos de funcionarios que permiten la rehabilitación de más de cinco mil personas al año.

“Estamos celebrando los 40 años de los Centros de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur.

Cuarenta años donde hemos crecido paso a paso desde nuestros inicios con seis niños hasta hoy donde ya se realizan más de 5.000 atenciones al año, gracias al trabajo arduo de nuestro club, directores ejecutivos, funcionarios, gobierno regional y a toda la comunidad que nos coopera para las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes”, destacó el “león” Barría.

El voluntario reconoció la labor de los fundadores del Centro de Rehabilitación en Punta Arenas y destacó su excelencia y certificación nacional e internacional, con tres sedes a nivel regional y prontamente la sede de Puerto Williams.

“Estos centros donde la atención a los pacientes se realiza con un profesionalismo de alta calidad y con el amor de entrega en cada terapia, eso hace que todas los pacientes y sus familias se sientan complacidos y contentos. Por tanto, cómo no estar orgullosos y contentos por lo conseguido en estos 40 años”, concluyó el presidente del Club de Leones, Francisco Barría.