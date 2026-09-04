Barrio Comercial 18 de Septiembre lanza actividades de Fiestas Patrias con sorteos, juegos y concurso de la mejor empanada

Con muestras de cueca, juegos tradicionales y el compromiso del comercio local, el Barrio Comercial 18 de Septiembre dio inicio a su programa oficial de Fiestas Patrias en Punta Arenas. La iniciativa, que forma parte del programa de Fortalecimiento de Barrios Comerciales de Sercotec, tuvo su hito de lanzamiento en la Biblioteca Pública Municipal N° 114 Carmen Holzhamer de López con la presencia de autoridades regionales, dirigentas y comerciantes de la zona.

Durante todo el mes de septiembre, las personas que realicen sus compras en los 30 locales comerciales adheridos podrán participar en un sorteo que se realizará el próximo 30 de septiembre. La directora regional de Sercotec, Sabrina Garay, invitó a la comunidad a preferir los almacenes y negocios de barrio, destacando que el concurso incluirá premios como una parrilla y gift cards para los clientes.

Concurso de la mejor empanada e impulso económico

Dentro de los hitos principales de la programación destaca la jornada fijada para el 12 de septiembre, fecha en que se elegirá la mejor empanada del Barrio Comercial 18. La actividad se desarrollará entre las 14:00 y las 17:00 horas en el bandejón central de Avenida Salvador Allende con Martínez de Aldunate e incluirá degustaciones de mote con huesillo y juegos tradicionales organizados junto a las juntas de vecinos del sector. El ganador o ganadora representará a “La 18” en la competencia comunal.

El seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke, junto al presidente de la Asociación Comercial Barrio 18, Mauricio Catepillán, resaltaron el valor patrimonial e histórico del sector suroeste de la ciudad. Con un subsidio de $30 millones aportado por Sercotec y $1,2 millones de cofinanciamiento empresarial, el barrio inicia su segundo período de fortalecimiento, permitiendo a los comerciantes tradicionales mantener viva la actividad económica local y competir frente a los grandes conglomerados comerciales.