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Mineduc presenta hoja de ruta 2026-2030 con 20 medidas para reducir la burocracia en colegios

La ministra María Paz Arzola expuso el plan “Mineduc al servicio de los aprendizajes”, elaborado tras consultar a más de 5.700 directores del país. La iniciativa busca aliviar la carga administrativa y reformar el SAE.

Periodista Web
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La ministra de Educación, María Paz Arzola, presentó ante el Consejo Nacional de Directores la hoja de ruta estratégica del Gobierno para el período 2026-2030, estructurada sobre 20 medidas concretas destinadas a disminuir la burocracia en los colegios y potenciar la gestión en las aulas.

Bajo el nombre “Mineduc al servicio de los aprendizajes”, la propuesta se sostiene en un diagnóstico nacional alarmante: el 80,6% de los directores declara que el papeleo interfiere con sus labores pedagógicas, dedicando hasta un tercio de su jornada a trámites. La estrategia surgió tras la consulta Directores por Chile, donde participaron 1.800 directivos en jornadas regionales y más de 5.700 respondieron la encuesta nacional.

Los tres ejes estratégicos de la propuesta

El plan presentado por la secretaria de Estado se divide en los siguientes pilares de trabajo:

  • Desburocratización y digitalización: Simplifica y digitaliza las exigencias hacia los colegios, reorientando el rol de la Superintendencia de Educación hacia la prevención y orientación.

  • Fortalecimiento del liderazgo: Entrega mayor autonomía de gestión, capacitación y acompañamiento continuo a los equipos directivos.

  • Participación de las familias: Promueve el rol de los apoderados como primeros educadores e incluye un proyecto de ley para reformar el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

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