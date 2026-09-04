Mineduc presenta hoja de ruta 2026-2030 con 20 medidas para reducir la burocracia en colegios

La ministra de Educación, María Paz Arzola, presentó ante el Consejo Nacional de Directores la hoja de ruta estratégica del Gobierno para el período 2026-2030, estructurada sobre 20 medidas concretas destinadas a disminuir la burocracia en los colegios y potenciar la gestión en las aulas.

Bajo el nombre “Mineduc al servicio de los aprendizajes”, la propuesta se sostiene en un diagnóstico nacional alarmante: el 80,6% de los directores declara que el papeleo interfiere con sus labores pedagógicas, dedicando hasta un tercio de su jornada a trámites. La estrategia surgió tras la consulta Directores por Chile, donde participaron 1.800 directivos en jornadas regionales y más de 5.700 respondieron la encuesta nacional.

Los tres ejes estratégicos de la propuesta

El plan presentado por la secretaria de Estado se divide en los siguientes pilares de trabajo: