Orfebre magallánica Dana Canales obtiene el reconocimiento “Artesana Aprendiz” en el Premio Maestro Artesano

La artesana orfebre Dana Canales Canales, representante de la Región de Magallanes, fue galardonada con la distinción “Artesana Aprendiz” durante la ceremonia oficial del Premio Maestro Artesano, realizada en las dependencias del Palacio Pereira, en la Región Metropolitana.

El hito, encabezado por el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, reconoció también a Tomás Tuki Tepano (Rapa Nui) en la categoría Tradicional y a Ernesto Durán Castro (Peñalolén) como Maestro Artesano Contemporáneo. Con una trayectoria de nueve años en la orfebrería, la creadora magallánica ha destacado por elaborar joyas de identidad local, inspiradas en los paisajes, la biodiversidad y la cultura del extremo sur de Chile.

Identidad territorial y reconocimientos

Tras recibir el galardón, la orfebre manifestó su satisfacción por este logro en su carrera: “Estoy realmente muy contenta. Para mí es un gran salto para mi carrera, para mi oficio, para mi día a día en la orfebrería. Para mí esto no es solo un trabajo, es como una vocación”.

Por su parte, el seremi de las Culturas de Magallanes, Rodrigo Bravo Garrido, relevó que la obra de Canales demuestra el nivel de excelencia que alcanza la artesanía regional cuando se crea con sentido de pertenencia territorial. La categoría “Artesana Aprendiz” entrega un diploma de honor, el financiamiento de una gira técnica y el ingreso directo al Registro Nacional Chile Artesanía.