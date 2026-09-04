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Puerto Williams albergará la primera Corrida Nocturna Familiar en la Isla Navarino

La actividad deportiva y gratuita es organizada por la Delegación Antártica, la Seremi del Deporte y el IND Magallanes. Se disputará el sábado 12 de septiembre con 300 cupos disponibles que incluyen kit con linterna frontal.

Periodista Web
Periodista Web

En un hito enfocado en la descentralización de los eventos deportivos regionales, la Delegación Presidencial Provincial Antártica, junto a la Seremi del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes (IND) de Magallanes, anunciaron la realización de la primera Corrida Nocturna Familiar en Puerto Williams.

El evento gratuito se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre a contar de las 18:45 horas, fijando el punto de encuentro y calentamiento previo (19:45 hrs) en el frontis de la Delegación Presidencial Provincial, ubicada en calle O’Higgins 187. La competencia contempla tramos adaptados para todas las edades, con categorías de 2.5, 5 y 10 kilómetros.

Inscripciones y descentralización deportiva

El delegado presidencial de la Provincia Antártica, Rodolfo Moncada, extendió la convocatoria a los habitantes de la zona: “Invitamos a toda la comunidad de la Isla Navarino a participar en familia de la primera corrida que realizamos con el apoyo y respaldo del Mindep/IND”, enfatizó.

Por su parte, el seremi del Deporte, Jacques Roux Vidal, resaltó que la iniciativa responde a los lineamientos impulsados por el ministro Francisco Riveros para expandir la actividad física a todos los territorios de la región. La jornada dispone de un límite de 300 cupos, e incluirá la entrega de un kit oficial con polera, número de competidor y linterna frontal. Las inscripciones se encuentran abiertas a través de la plataforma digital del IND.

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