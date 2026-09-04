Puerto Williams albergará la primera Corrida Nocturna Familiar en la Isla Navarino

En un hito enfocado en la descentralización de los eventos deportivos regionales, la Delegación Presidencial Provincial Antártica, junto a la Seremi del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes (IND) de Magallanes, anunciaron la realización de la primera Corrida Nocturna Familiar en Puerto Williams.

El evento gratuito se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre a contar de las 18:45 horas, fijando el punto de encuentro y calentamiento previo (19:45 hrs) en el frontis de la Delegación Presidencial Provincial, ubicada en calle O’Higgins 187. La competencia contempla tramos adaptados para todas las edades, con categorías de 2.5, 5 y 10 kilómetros.

Inscripciones y descentralización deportiva

El delegado presidencial de la Provincia Antártica, Rodolfo Moncada, extendió la convocatoria a los habitantes de la zona: “Invitamos a toda la comunidad de la Isla Navarino a participar en familia de la primera corrida que realizamos con el apoyo y respaldo del Mindep/IND”, enfatizó.

Por su parte, el seremi del Deporte, Jacques Roux Vidal, resaltó que la iniciativa responde a los lineamientos impulsados por el ministro Francisco Riveros para expandir la actividad física a todos los territorios de la región. La jornada dispone de un límite de 300 cupos, e incluirá la entrega de un kit oficial con polera, número de competidor y linterna frontal. Las inscripciones se encuentran abiertas a través de la plataforma digital del IND.