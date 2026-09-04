Punta Arenas albergará la segunda edición del encuentro motoquero “Mil Ruedas en el Estrecho” en noviembre

Los integrantes de la Agrupación Motoviajeros visitaron el programa “Velocidad Extrema” de Pingüino TV para dar a conocer los detalles de la segunda edición de “Mil Ruedas en el Estrecho”, encuentro de motociclistas que se desarrollará los días 27, 28 y 29 de noviembre en la ciudad de Punta Arenas.

El certamen internacional proyecta convocar a más de 300 motoqueros provenientes de la Región de Magallanes, del resto del país (incluyendo delegaciones confirmadas desde Calama), así como de Argentina, Brasil y Uruguay, consolidándose como la cita de su tipo más austral de Chile. Durante el espacio televisivo, los directivos Hernán Munzenmayer, Orlando Estefó, Viviana Mansilla, Julio Castro, Ronald Jorquera y Yulian Alejandro destacaron el desafío de superar el éxito alcanzado en la primera versión.

Programa de actividades y proyección turística

La fiesta tuerca de tres jornadas incluirá una presentación oficial en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero junto a autoridades locales, además de la tradicional rodada hacia el Hito Mitad de Chile, en la ruta que conduce a Fuerte Bulnes.

Los organizadores enfatizaron el valor deportivo y el impacto en el turismo regional que genera la llegada de delegaciones extranjeras a la zona, realizando un llamado al apoyo del sector privado y de las instituciones públicas para asegurar la logística del encuentro y consolidar a Punta Arenas como un polo de eventos internacionales.