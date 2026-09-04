María Corina Machado cuestiona acuerdo petrolero entre EE. UU. y el régimen venezolano tras anuncio de Donald Trump

La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, reaccionó al histórico acuerdo petrolero suscrito entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela, advirtiendo que la nación caribeña “necesita mucho más que dinero” para superar su crisis institucional.

A través de un video difundido desde Panamá, Machado sostuvo que el sector energético es solo una fracción de la reconstrucción nacional. La alocución se produjo luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un convenio que otorga a EE. UU. el control de 65.000 millones de barriles de crudo en 17 campos estratégicos —equivalentes al 20% de las reservas venezolanas—. “El patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano”, aseveró la dirigente, condicionando la estabilidad de las inversiones a la instauración de un gobierno democrático.

Debate por calendario electoral y escenario tras captura de Maduro

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, abordó la realización de futuros comicios durante una comparecencia junto al secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, en Caracas. Rodríguez afirmó que habrá elecciones “en las condiciones en que Venezuela esté preparada”, evitando fijar un calendario preciso.

Sus palabras coincidieron con lo expresado previamente por Donald Trump, quien señaló que el país sudamericano aún “no está preparado” para ir a las urnas de forma inmediata, aunque proyectó que se celebrarán pronto. La actual administración venezolana ha restablecido canales diplomáticos directos con Washington tras la operación militar de enero pasado que derivó en la captura de Nicolás Maduro, priorizando en su agenda el levantamiento definitivo de las sanciones internacionales.