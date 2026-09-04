Chile y Argentina reafirman la total soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes tras cita de Kast y Milei

Los gobiernos de Chile y Argentina reafirmaron de manera categórica la total soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes, tras la reunión bilateral sostenida en el Palacio de La Moneda entre los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei. La definición quedó consagrada en un comunicado conjunto que despeja de forma definitiva las controversias geopolíticas surgidas en los días previos.

En el texto oficial, ambos Jefes de Estado hicieron expresa alusión al Tratado de Límites de 1881 y al Tratado de Paz y Amistad de 1984, ratificando que ambos instrumentos jurídicos internacionales se encuentran plenamente vigentes y revisten un carácter definitivo e inalterable para ambas naciones.

Respaldos mutuos, extradición y seguridad binacional

Como contrapartida diplomática, el Presidente Kast reitero el respaldo histórico del Estado de Chile a los reclamos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, instando al Reino Unido a retomar el diálogo en el marco de las resoluciones de la ONU. Asimismo, la administración chilena valoró el compromiso explícito asumido por el gobierno de Milei para concretar “a la brevedad posible” la detención y extradición de Galvarino Apablaza, requerido por el asesinato del senador Jaime Guzmán.

En el ámbito de la agenda bilateral, ambos ejecutivos acordaron fortalecer el trabajo conjunto contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el terrorismo. Además, destacaron los avances en protocolos de integración minera, cooperación energética, agilización de pasos fronterizos y la coordinación científica y logística de ambas naciones en el territorio antártico.