Incautan más de $119 millones en cocaína en el Aeropuerto de Punta Arenas: Pasajera quedó en prisión preventiva

Un operativo conjunto entre el Servicio Nacional de Aduanas y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió interceptar un millonario cargamento de droga en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas. Una pasajera de 22 años, proveniente de Santiago, fue detenida tras descubrirse que transportaba casi seis kilos de clorhidrato de cocaína ocultos bajo sus vestimentas.

La detección ocurrió en la zona de equipajes cuando un can aduanero marcó a la mujer tras descender de un vuelo comercial. Al revisar sus prendas, los fiscalizadores constataron que llevaba 25 paquetes adosados a la zona lumbar mediante nylon y cinta adhesiva, los cuales contenían 555 cápsulas ovoides de la sustancia.

Tras los peritajes de pesaje de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI, se fijó el decomiso neto en 5,95 kilogramos de cocaína de alta pureza, equivalentes a unas 5.950 dosis avaluadas en más de 119 millones de pesos. En el procedimiento también se incautó dinero en efectivo y un teléfono celular con el que coordinaría la entrega en la ciudad.

En el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la fiscalía formalizó a la imputada por tráfico ilícito de estupefacientes e invocó la agravante de actuar agrupada con una banda criminal, luego de que reconociera haber sido reclutada por una organización externa a cambio de un pago. El tribunal decretó su prisión preventiva por considerar su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad y fijó un plazo de 90 días para la investigación.