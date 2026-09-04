Prisión preventiva para joven acusado de VIF y robo de vehículo en Punta Arenas

En prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas quedó un joven de 21 años imputado por los delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) y robo con intimidación. El Juzgado de Garantía decretó la medida cautelar por considerar que la libertad del procesado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y fijó un plazo de investigación de 60 días.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron tras una discusión en la que el joven habría agredido a su conviviente. Luego de que la víctima pidiera auxilio a unos amigos, el imputado habría intimidado con un arma de aire comprimido al copiloto del vehículo en que llegaron para sustraer el automóvil. Tras abandonar el móvil en calle Panton con Lord Lonsdale, el propio acusado se presentó en la Primera Comisaría, donde entregó la ubicación del vehículo e informó sobre lo sucedido.

Por su parte, el abogado defensor penal público José Cubillos rechazó la calificación jurídica del Ministerio Público, argumentando que no se configuró una intimidación con arma y solicitando tipificar el hecho como un robo en bienes nacionales de uso público. Asimismo, la defensa presentó registros en video y antecedentes de un llamado previo a Carabineros para sostener que el joven actuó ante una amenaza. Pese a que la víctima solicitó no interponer cautelares, el magistrado Franco Reyes ordenó la prisión preventiva, medida que será apelada ante la Corte de Apelaciones.