H&M inaugura en Punta Arenas su tienda más austral del mundo en el Mall Espacio Urbano Pionero

La multinacional textil H&M inauguró oficialmente las puertas de su primera tienda en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, hito comercial que convierte a Punta Arenas en la ubicación más austral de la cadena en el mundo.

La jornada de apertura comenzó a primera hora de la mañana en el Mall Espacio Urbano Pionero, reuniendo a más de 600 personas en las afueras del recinto a la espera de la apertura oficial fijada a las 11:00 horas. Para premiar el entusiasmo de los primeros clientes, la compañía entregó gift cards de $100.000 a las tres primeras personas de la fila, mientras que los siguientes 200 asistentes recibieron tarjetas de regalo por $18.000.

Expansión nacional y oferta de productos

El tradicional corte de cinta fue encabezado por el equipo de liderazgo de la marca, integrado por Yorka Pérez (área manager), Óscar Muñoz (store manager support), Otmar Krugmann (store manager) y Anel Romer (people manager), momento en el cual el público ingresó a la sala de ventas entre música y celebraciones.

Con esta apertura, H&M alcanza un total de 31 tiendas en Chile. La nueva sucursal posee una superficie total de 1.722 metros cuadrados (1.390 m² destinados exclusivamente a sala de ventas), donde se desplegarán las colecciones completas para mujer, hombre, niños y bebés, sumado a la línea de cosmética y cuidado personal H&M Beauty.