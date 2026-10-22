Conductor ebrio que agredió y amenazó a Carabineros quedó con arresto domiciliario total

En arresto domiciliario total y con la prohibición absoluta de acercarse a la víctima quedó Kenneth Luis Iribarra Aros, de 44 años, tras ser formalizado en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por una serie de delitos derivados de un violento siniestro vial y la posterior agresión a un funcionario de Carabineros.

Colisión y fuga en contra del tránsito

Los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas del pasado martes 20 de octubre de 2026, cuando el imputado conducía en manifiesto estado de ebriedad un vehículo station wagon marca Mazda por la Avenida 21 de Mayo en dirección al sur. Iribarra transitaba a alta velocidad y en sentido contrario al tránsito cuando, al llegar a la esquina con calle Estrecho de Todos los Santos, colisionó de frente contra el costado derecho de un automóvil Hyundai Accent.

En el vehículo impactado viajaba una mujer con su hija. Producto de la colisión, ambas resultaron lesionadas, mientras que el automóvil sufrió daños materiales avaluados en 4 millones de pesos.

Tras el impacto, el conductor huyó hacia la ruta 9 Sur sin prestar auxilio ni dar cuenta a la autoridad, siendo retenido por gendarmes quienes se encontraban de civil a 1,6 kilómetros del lugar del choque hasta la llegada de Carabineros. La prueba respiratoria efectuada al aprehendido arrojó 2,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

Violencia en el centro asistencial

Posteriormente, a las 15:40 horas, mientras era trasladado al SAR Juan Damianovic para la constatación de lesiones, Iribarra propinó dos patadas en la pierna derecha a uno de los funcionarios de Carabineros que gestionó su arresto.

Ya en los calabozos de la Primera Comisaría, el sujeto amenazó de muerte al efectivo policial y a su familia. Adicionalmente, durante la revisión de sus pertenencias, el personal le incautó un cuchillo carnicero de 21 centímetros.

El abogado asistente de la Fiscalía, José Cubillos, detalló que el imputado fue formalizado por “conducción en estado de ebriedad con resultado de daños y lesiones, no dar cuenta del accidente ni prestar auxilio, además de amenazas y lesiones a funcionarios de Carabineros en el ejercicio de sus funciones”, logrando que se acogiera la pretensión cautelar de arresto domiciliario total.

Por su parte, en representación de Carabineros, la abogada Alexandra Hidalgo, confirmó la presentación de una querella institucional. “Vamos a deducir una querella por maltrato de obra a Carabineros en servicio y amenazas de muerte contra el funcionario y su familia. Como Carabineros estamos siempre protegiendo a nuestros funcionarios”, sostuvo Hidalgo.

El tribunal fijó un plazo de investigación de 60 días.