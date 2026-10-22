Trasladan a centro de Til Til a menor que atacó a funcionaria en complejo juvenil

Durante la jornada de este miércoles se concretó una medida de resguardo al interior del sistema de responsabilidad penal adolescente en la Región de Magallanes. El menor en conflicto con la ley que semanas atrás protagonizó un grave hecho de violencia en el centro de privación de libertad juvenil de Punta Arenas, donde atacó e intentó lesionar a una funcionaria del recinto mediante el uso de una tijera, fue trasladado bajo un estricto dispositivo de seguridad hacia el recinto especializado ubicado en la comuna de Til Til, en la Región Metropolitana.

El operativo, ejecutado mediante un traslado de alta seguridad bajo la custodia de la Unidad de Servicios Especializados Penitenciarios (USEP) de Gendarmería de Chile, respondió al nivel de peligrosidad desplegado por el adolescente y a las alteraciones al régimen interno registradas tras el violento episodio del pasado 27 de septiembre. En dicha ocasión, el menor arremetió contra la trabajadora en pleno módulo de custodia, requiriendo una rápida intervención para contener la agresión.

Consultados al respecto, desde el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil manifestaron que no se pueden referir al hecho ni entregar mayores antecedentes, amparándose en que se trata de información de carácter estrictamente reservada por involucrar a un menor de edad y formar parte de los procesos de custodia institucional.

De acuerdo con antecedentes del caso, el ataque inicial encendió las alarmas al interior del recinto magallánico, donde la trabajadora agredida debió recibir asistencia médica tras el procedimiento de contención. La persistencia de conductas de alto riesgo y la necesidad de resguardar tanto la integridad del personal penitenciario como la del resto de los jóvenes en custodia sustentaron la adopción del traslado interregional.

El centro de internación de Til Til cuenta con infraestructura de mayor complejidad y programas específicos para la atención de jóvenes en conflicto con la ley que presentan perfiles de alta complejidad conductual. Con este procedimiento, se busca restablecer la estabilidad operativa en el centro de menores de Punta Arenas mientras avanzan las indagatorias asociadas al caso.