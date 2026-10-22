SIAT de Carabineros investiga grave atropello de un adulto mayor de 88 años

Personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros de Chile se encuentra desarrollando un exhaustivo trabajo pericial para esclarecer la dinámica y las responsabilidades en torno a un grave atropello registrado en el sector norte de la capital regional de Magallanes. El hecho ocurrió durante la tarde del pasado martes 20 de octubre, aproximadamente a las 15:00 horas, cuando las alarmas de emergencia se activaron tras reportarse un siniestro vial en la intersección de la conocida calle General del Canto, en las inmediaciones del número 0161 y a pasos de Sargento Aldea.

De acuerdo con las primeras informaciones y la confirmación entregada por la policía uniformada, en la emergencia se vio involucrado un vehículo de transporte pesado, correspondiente a un camión tipo tolva, el cual impactó violentamente a un peatón de 88 años de edad que transitaba por el sector. Producto de la fuerte interacción física generada por el atropello, el adulto mayor resultó con lesiones de extrema gravedad, debiendo ser atendido por los equipos sanitarios para su posterior traslado y estabilización. Respecto del despliegue operativo y técnico que se ha llevado a cabo en el lugar de los hechos, el capitán Iván Barrientos Tapia, jefe de la unidad especializada SIAT Magallanes, detalló la labor que realiza la institución para determinar las causas exactas que originaron este lamentable accidente: “Se están realizando todas las diligencias científico-técnicas dirigidas por el Ministerio Público para poder establecer la dinámica y causa basal del accidente”, explicó el oficial a cargo del procedimiento.

Las diligencias contemplan el levantamiento planimétrico del sector, la toma de fotografías periciales, la inspección mecánica del camión involucrado y la recopilación de posibles registros de cámaras de seguridad o testimonios de testigos que permitan determinar si existió alguna imprudencia vial o falla técnica.

Junto con entregar los antecedentes preliminares de las indagatorias, la autoridad policial aprovechó la instancia para enfatizar la responsabilidad que recae en cada una de las personas al momento de desplazarse por las vías públicas. En ese sentido, el capitán Barrientos hizo un firme llamado a la prudencia y al respeto hacia la normativa vigente: “Hacemos un llamado a todos los usuarios viales a respetar la normativa del tránsito, para que todas las personas puedan desempeñarse velando por su propia integridad física y así evitar este tipo de consecuencias lamentables a raíz de los siniestros viales”, concluyó el jefe de la SIAT Magallanes.