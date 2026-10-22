Diez años de cárcel arriesga acusado de ingresar más de cuatro kilos de cocaína

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dictó el auto de apertura de juicio oral en contra del ciudadano de nacionalidad extranjera Cristóbal Camacho Trejos, acusado como autor del delito consumado de tráfico ilícito de drogas, tras ser interceptado en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo mientras transportaba 4.243,5 gramos de clorhidrato de cocaína pegados a su torso.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicitó una pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, sumado al pago de una multa de 60 Unidades Tributarias Mensuales.

El operativo policial se concretó la mañana del 21 de octubre de 2025, alrededor de las 08:15 horas, cuando personal de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la Policía de Investigaciones realizaba fiscalizaciones preventivas en el sector de retiro de equipaje del recinto aeroportuario.

En el lugar, un ejemplar canino del equipo policial marcó interés en Camacho, quien recién desembarcaba del vuelo LA81 de la empresa Latam, procedente de la Región Metropolitana. Al momento de revisar sus vestimentas, los detectives constataron que el imputado llevaba ocultos debajo de la ropa ocho paquetes rectangulares envueltos en plástico transparente.

Los envoltorios, adosados a su cuerpo mediante una polera negra confeccionada especialmente para la maniobra, contenían una sustancia en polvo blanco que dio positivo a clorhidrato de cocaína en las pruebas de campo y peritajes químicos del Instituto de Salud Pública.

Coordinación criminal

De acuerdo con los antecedentes contenidos en la acusación formulada por el fiscal Felipe Aguirre Pallavicini, la carga incautada equivalía a más de 4.200 dosis comerciales, con un valor estimado de mercado que alcanzaba los 84,8 millones de pesos.

La investigación judicial determinó que Camacho operaba coordinado con una estructura delictiva dedicada a la internación de sustancias psicotrópicas a la Región de Magallanes.

Según la tesis del ente persecutor, otros miembros de la red financiaron sus pasajes aéreos y le entregaron las prendas acondicionadas para concretar el traslado, siendo esta la segunda ocasión en que el imputado realizaba dicho trayecto desde la capital.

El Ministerio Público incluyó la circunstancia agravante de responsabilidad penal por haber actuado agrupado con terceros.

Camacho Trejos, quien además mantiene una situación migratoria irregular en el país, ha permanecido en prisión preventiva de manera ininterrumpida desde el 22 de octubre de 2025 en la Complejo Penitenciario de Punta Arenas.