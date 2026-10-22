Fiscalizaciones a trabajadores extranjeros dejan tres denunciados por la PDI

Detectives de la Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI Punta Arenas, en un trabajo conjunto con funcionarios de la Dirección del Trabajo y del Servicio Nacional de Migraciones, llevaron a cabo un nuevo operativo de control e inspección laboral en la capital regional.

La intervención se centró en la verificación del cumplimiento de la normativa legal vigente por parte de la fuerza laboral extranjera que se desempeña en diversos establecimientos comerciales e industriales de la zona.

Durante el despliegue territorial, las autoridades lograron fiscalizar a un total de 13 trabajadores extranjeros. Tras la revisión de la documentación correspondiente y la contrastación de datos en los sistemas policiales, tres de las personas controladas fueron denunciadas ante la autoridad administrativa por infringir diversos artículos de la Ley de Migración y Extranjería, principalmente por ingresar por pasos no habilitados o ejercer labores remuneradas sin los permisos correspondientes.

Desde la Policía de Investigaciones remarcaron que este tipo de procedimientos coordinados interinstitucionalmente forma parte de una estrategia sostenida en el tiempo.

Estas fiscalizaciones se vienen realizando de manera constante y planificada en las distintas comunas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, con el firme propósito de resguardar el orden migratorio, combatir el trabajo informal y proteger los derechos laborales de los trabajadores. Asimismo, se confirmó que los operativos de control continuarán ejecutándose de forma periódica en toda la zona austral.