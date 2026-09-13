Crisis de dotación docente en Magallanes: Colegio de Profesores exige respuestas ante déficit de personal en Punta Arenas y Natales

La falta de docentes en el sistema de educación pública de la Región de Magallanes ha alcanzado un punto crítico. Así lo alertó la directiva regional del Colegio de Profesores a través de una nueva declaración pública, en la que evidenciaron el complejo escenario que atraviesan diversos establecimientos tras la salida de profesionales que se desempeñaban en funciones de reemplazo.

Solo durante la última semana, recintos de Punta Arenas como la Escuela Argentina, Escuela Portugal y Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa expusieron la interrupción de sus actividades regulares debido a la partida de docentes que cubrían ausencias de los titulares.

Según detalló la presidenta del gremio en Punta Arenas, María José Rodríguez, la capital regional registra un déficit estimado de 30 profesores, situación que afecta directamente la continuidad pedagógica de los estudiantes.

Ante este panorama, el magisterio magallánico emplazó directamente a las autoridades correspondientes a dar estricto cumplimiento al Artículo 46 (letra G) de la Ley General de Educación (N° 20.370), norma que exige a los sostenedores contar con el personal docente idóneo y el personal asistente de la educación suficiente para garantizar una atención y enseñanza adecuada según la modalidad y el número de alumnos.







Reasignaciones en Puerto Natales trasladan el problema

El déficit de profesionales no se limita a Punta Arenas. En la comuna de Natales, la Escuela Libertador Bernardo O’Higgins informó la decisión del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de reasignar 21 horas de la docente Carla Soto Oyarzo a otro establecimiento de la comuna para cubrir necesidades de dotación.

La medida encendió las alarmas dentro de la comunidad escolar afectada, desde donde advirtieron que la pérdida de dichas horas trasciende un mero ajuste legal o administrativo. Según explicaron desde el establecimiento, ese tiempo estaba destinado al desarrollo de talleres de su sello artístico-deportivo, apoyos pedagógicos y la cobertura de ausencias internas.

“Entendemos que existen necesidades de reemplazos en otros establecimientos. Pero creemos que la solución a un problema no puede significar crear otro en una comunidad educativa que también necesita y valora a sus profesionales”, expresaron desde la Escuela Bernardo O’Higgins.

La contingencia mantiene en alerta al gremio docente y a las comunidades educativas de la región, las cuales exigen soluciones estructurales que impidan el desabastecimiento de profesionales en las aulas del sistema público.