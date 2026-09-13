Isla Navarino habilitará rutas de rescate y cortafuegos para la temporada estival

El Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) Provincial de la Antártica Chilena puso en marcha un plan de prevención y contingencia en Isla Navarino con miras a la temporada estival. La iniciativa busca mejorar los tiempos de respuesta ante eventuales accidentes de excursionistas e incendios forestales en la zona más austral del país.

Mejores accesos para rescates en montaña

Tras registrarse 13 operativos de rescate durante la temporada anterior, las autoridades acordaron evaluar e intervenir los principales accesos cordilleranos. El foco principal estará en el valle Róbalo, donde se proyecta una huella de seguridad hacia Laguna El Salto, punto clave de acceso al circuito Dientes de Navarino. Trabajos similares se analizarán en las rutas hacia Cerro La Bandera y Valle de Los Bronces para facilitar el paso de Bomberos y Carabineros.

Prevención de incendios y llamado a turistas

En materia de incendios, la estrategia incluye un simulacro provincial, la remoción de vegetación seca y la revisión de cortafuegos en Puerto Toro. Desde Conaf y Senapred advirtieron que el cambio climático intensificará los riesgos por la acumulación de material combustible. Por ello, las autoridades reiteraron el llamado a visitantes y residentes a no realizar fogatas y retirar sus residuos del circuito para resguardar el entorno natural.