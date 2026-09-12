Operativo de la PDI en Magallanes deja 20 detenidos y extranjeros denunciados

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en Magallanes dejó 20 personas detenidas y tres extranjeros denunciados ante el Servicio Nacional de Migraciones.

El despliegue de la Policía Internacional incluyó la revisión de 55 ciudadanos extranjeros en obras de construcción y locales comerciales. Tres de ellos fueron fiscalizados por trabajar sin autorización o exceder el plazo de permanencia legal.

En paralelo, las acciones de búsqueda de prófugos permitieron arrestar a 20 requeridos por la justicia por delitos como microtráfico, robo, lesiones, receptación y cuasidelito de homicidio. En este último caso, el imputado llevaba prófugo desde julio de 2024 y fue localizado en el sector de Tres Puentes tras un trabajo conjunto con la Policía Marítima.

Todos los detenidos quedaron a disposición de los tribunales correspondientes.