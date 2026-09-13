Decomisan centolla y pulpo en el Estrecho de Magallanes tras operativo en ferry

Un operativo de control preventivo realizado por la Policía Marítima y un binomio canino en el muelle de bahía Chilota permitió interceptar el traslado irregular de productos del mar a bordo del ferry que conecta Tierra del Fuego con el continente.

Durante la fiscalización en la bodega de equipaje de la nave, el perro adiestrado detectó un bolso abandonado que contenía centolla y pulpo procesado sin acreditación de origen ni documentación de transporte. Al no ubicar al propietario, la Autoridad Marítima procedió al decomiso por hallazgo en presencia del capitán de la embarcación.

Los antecedentes y las especies incautadas quedaron a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir y de la Autoridad Sanitaria de Magallanes, entidad que coordinará la destrucción de los mariscos.

En la misma jornada de fiscalización en la ruta marítima, el personal naval detectó a un pasajero con una orden de detención pendiente, quien fue interceptado y entregado a la Policía de Investigaciones (PDI) al arribar al terminal Tres Puentes de Punta Arenas.