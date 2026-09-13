Punta Arenas: Imputado por violencia intrafamiliar es formalizado tras amenazar a Carabineros

Un hombre fue formalizado en Punta Arenas tras ser detenido por un episodio de violencia intrafamiliar y por amenazar de muerte a personal de Carabineros durante un procedimiento policial en el sector poniente de la ciudad.

El hecho se registró la madrugada de este domingo al interior de una vivienda en pasaje San José, donde el sujeto sostuvo una discusión con su conviviente y la agredió en el rostro. La intervención de terceros que se encontraban en el inmueble permitió frenar el ataque y retener al agresor hasta la llegada de la policía.

Al momento de ser arrestado, el individuo insultó e intimidó a los funcionarios policiales a cargo del operativo. Tras la audiencia de control de detención, el Ministerio Público lo formalizó por lesiones menos graves y amenazas a Carabineros en servicio.

El tribunal decretó su libertad y dispuso la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima en términos agresivos, fijando un plazo de 60 días para la investigación.