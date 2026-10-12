Organizaciones de Puerto Williams evalúan en terreno proceso de derivación médica en Punta Arenas

Con el objetivo fundamental de evaluar y perfeccionar el camino que recorren las familias de la zona austral al enfrentar emergencias o atenciones complejas, representantes de diversas organizaciones sociales y de salud de Cabo de Hornos participan en una importante jornada de trabajo en la capital regional.

La iniciativa, denominada “Asistencia de Flujo y Acompañamiento Usuario”, congrega a dirigentes de la Junta de Vecinos de Puerto Williams, la Fundación Mamás Salud Cabo de Hornos, el Consejo de Desarrollo, la Fundación Inclusiva TeApoyo y la Fenats Base Puerto Williams, acompañados por el director del Hospital Comunitario Cristina Calderón.

En el marco de la actividad, la comitiva realiza un exhaustivo recorrido en terreno por el Hospital Clínico de Magallanes y reparticiones del Servicio de Salud Magallanes, observando de primera mano la ruta de atención de los usuarios derivados. El itinerario incluye además visitas a la Casa de Acogida y al centro de rehabilitación.

“Para nuestra comunidad, cada derivación médica implica no solo un desafío de salud, sino también una compleja logística familiar e incertidumbre. Estar aquí nos permite identificar brechas concretas en la coordinación y empujar mejoras en la orientación y el acompañamiento que reciben los vecinos al llegar a Punta Arenas”, destacaron desde la delegación territorial.

Por su parte, las autoridades locales recalcaron el valor del trabajo conjunto: “Esta instancia busca construir soluciones colaborativas con las instituciones regionales, garantizando una estadía digna y un flujo eficiente para quienes deben viajar desde un territorio tan aislado”.

Aprovechando su permanencia en la ciudad, los dirigentes sostendrán un encuentro clave con el jefe de gabinete del gobernador regional, Jorge Flies. La cita permitirá dar seguimiento al petitorio entregado a fines de agosto en Puerto Williams, revisando el estado de avance de los compromisos asumidos en materia de conectividad y atención prioritaria para la Comuna de Cabo de Hornos.