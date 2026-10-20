Punta Arenas: más de 400 firmas exigen frenar la violencia en Terminal Mina Loreto

Un complejo escenario de inseguridad, incivilidades y violencia desmedida es el que afrontan diariamente trabajadores, locatarios y pasajeros del Terminal de Buses Mina Loreto, recinto clave para el transporte público ubicado en pleno centro de Punta Arenas.

Según denunciaron los propios afectados, el lugar -por donde transitan entre 600 y 1.000 personas al día- se encuentra en un estado de total desprotección y abandono institucional. La gravedad de la situación escaló a tal punto que comerciantes del sector aseguran haber presenciado episodios delictivos extremos en las afueras e inmediaciones del lugar, desde riñas con armas blancas y agresiones hasta desgarradores intentos de agresión sexual que habrían afectado a niñas en edad escolar, hechos que ocurren a la vista y paciencia de todo el mundo.

La problemática impacta de manera directa tanto a los usuarios que se desplazan hacia zonas rurales, periurbanas y urbanas, como a las familias y estudiantes que concurren a sus establecimientos educacionales.

Los locatarios denuncian que la presencia permanente de personas en estado de ebriedad y grupos que consumen alcohol y drogas a plena luz del día genera un clima constante de acoso, violencia física e insultos contra transeúntes, adultos mayores y el propio personal del terminal. A esto se suma el actuar irrestricto de grupos juveniles e incivilidades severas que vulneran los espacios públicos y de uso común, socavando severamente el comercio local y la percepción de seguridad de quienes frecuentan la zona céntrica.

Los afectados

Frente a la vulnerabilidad del sector, Raúl Águila, comerciante del Kiosco Pupi, advirtió el nivel de exposición que enfrentan día a día: “Si yo le contara, estaríamos todo el día conversando. He visto hasta intentos de violación acá afuera, apuñalamientos, amenazas, incluso a mí”, aseveró con crudeza, añadiendo que la falta de herramientas disuasivas, la ausencia de cámaras de seguridad y la restrictiva cobertura de los guardias privados -limitados a actuar únicamente en el interior del edificio- dejan el perímetro externo a merced de la delincuencia.

Esta apreciación es compartida por Ismael Tereo Cárdenas y la comerciante Anadelia Gallardo (79 años), quienes coincidieron en que el personal de guardia es objeto recurrente de agresiones físicas y verbales al intentar mantener el orden, quedando totalmente indefensos ante la nula fiscalización.

Municipio y Carabineros

Ante lo que catalogan como una nula respuesta efectiva por parte de la Municipalidad de Punta Arenas -administradora directa del terminal- y la tardía llegada de Carabineros, la comunidad afectada decidió organizarse activamente para reunir más de 400 firmas, las cuales serán ingresadas este martes ante Seguridad Ciudadana Municipal con el objetivo de solicitar apoyo formal y urgente ante la crisis.

Cristian Gómez Gallardo, abogado y representante legal de la empresa Transporte Axac Ltda., explicó los alcances de la iniciativa: “Esta denuncia se lleva a efecto principalmente por los constantes problemas que están suscitándose acá en el terminal de bus. Solicitamos la presencia de la autoridad, principalmente el director de seguridad ciudadana, el señor Carlos Sanhueza, también el seremi de Seguridad, y que hagan un trabajo más mancomunado, porque este es un problema bastante serio y grave que le está pasando día a día a las personas”. Asimismo, remarcó que los canales de contacto actuales vía correo electrónico resultan ineficaces, pues los inspectores acuden a deshora, cuando los hechos de violencia ya han ocurrido.

La comunidad exige de forma urgente una respuesta concreta de las autoridades, que contemple patrullajes preventivos permanentes, la instalación de sistemas de videovigilancia de alta tecnología y un canal de comunicación directo y expedito con las fuerzas de orden.

Comerciantes y usuarios coinciden en que el resguardo de este importante nodo de conectividad magallánico ya no admite más dilaciones ni respuestas administrativas, demandando una intervención coordinada e inmediata entre el municipio, Seguridad Pública y Carabineros antes de que la crisis derive en hechos de consecuencias aún más lamentables para la población local.