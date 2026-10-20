Formalizan a mujer por presunta estafa de más de 600 mil pesos por venta de muebles

Una mujer fue formalizada ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por el delito consumado de estafa, tras ser acusada de defraudar a un comprador a través de la plataforma Marketplace de Facebook por un monto total que supera los $615 mil. La imputada compareció a la audiencia de forma telemática desde Santiago, luego de ser aprehendida en la Región Metropolitana en virtud de una orden de detención pendiente por no haberse presentado a una citación previa exigida por el tribunal magallánico.

Según el relato de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 19 de junio de 2023, cuando el afectado contactó una publicación en redes sociales que ofrecía un comedor y dos sillones por $520.000. El supuesto vendedor, que operaba bajo un perfil falso, le solicitó un pago anticipado para concretar el despacho. El comprador transfirió inicialmente $104.000 a la cuenta bancaria de la acusada.

Posteriormente, el afectado recibió una llamada de un supuesto chofer de transportes para comunicarle que requería la autorización de entrega. Acto seguido, el falso vendedor solicitó la transferencia del saldo restante de $416.000 argumentando que los muebles ya se encontraban en camino, monto que también fue depositado en la misma cuenta.

Minutos después, bajo el pretexto de un costo adicional de $95.000 por concepto de seguro de traslado, la víctima realizó un tercer depósito. Tras concretar las transacciones, los involucrados interrumpieron todo contacto.

Durante la audiencia, el abogado asistente de la Fiscalía, José Cubillos, expuso la dinámica del engaño y solicitó la medida cautelar de arraigo regional. No obstante, la defensa alegó que la imputada mantiene su residencia fija en la comuna de Maipú, por lo que el tribunal decretó finalmente el arraigo nacional por un plazo de investigación de 60 días.

El juez Ignacio Low Miranda fijó una audiencia para el 9 de diciembre con el fin de evaluar un eventual acuerdo reparatorio entre las partes.