Denuncian a funcionaria de cárcel de menores por mantener conducta sexual con un interno

Un grave episodio ocurrido al interior del centro de cumplimiento juvenil de Río de los Ciervos, en Punta Arenas, es investigado por el Ministerio Público, luego de que se denunciara un presunto encuentro de carácter sexual entre una funcionaria del establecimiento y un adolescente que permanece cumpliendo una sanción en dicho recinto.

Los antecedentes conocidos hasta ahora indican que la situación se habría producido en uno de los baños del establecimiento y fue detectada internamente, lo que llevó a las autoridades del servicio a adoptar medidas inmediatas y remitir los antecedentes a la Fiscalía para que determine las circunstancias del hecho y la eventual existencia de responsabilidades penales.

La gravedad de la denuncia motivó la suspensión de la trabajadora involucrada, mientras se desarrolla una investigación administrativa destinada a establecer posibles incumplimientos de sus obligaciones funcionarias.

El director regional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel, confirmó las medidas adoptadas por la institución tras conocerse el episodio.

“El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, ante hechos que vulneran la seguridad de un adolescente que cumple sanción en nuestro centro de cumplimiento juvenil de Punta Arenas, ha procedido a la suspensión inmediata de la funcionaria involucrada en el hecho, efectuando además la denuncia al Ministerio Público e iniciando un sumario administrativo”, señaló la autoridad.

Montiel precisó que la institución también dispuso medidas especiales para proteger al adolescente y garantizar que sus derechos sean respetados durante el desarrollo de las investigaciones.

“Junto a lo anterior, se han activado los protocolos correspondientes para garantizar el resguardo del adolescente, reiterando que se llevarán a cabo todas las acciones para resguardar los derechos, la integridad y la protección ante este hecho que es de la máxima gravedad”, agregó.

Investigación penal y administrativa

A partir de la denuncia, el caso quedó sujeto a dos procedimientos independientes. En el ámbito penal, corresponderá al Ministerio Público determinar las diligencias necesarias para reconstruir lo sucedido, establecer las circunstancias en que se habría producido el encuentro y resolver si los hechos denunciados constituyen algún delito.

Paralelamente, el sumario administrativo deberá establecer las eventuales responsabilidades de la funcionaria, así como posibles vulneraciones de los protocolos y deberes que rigen el funcionamiento de los centros de reinserción juvenil.

Hasta el cierre de esta edición no se ha informado públicamente una calificación penal de los hechos ni la existencia de cargos formulados contra la trabajadora, por lo que será la investigación la encargada de esclarecer el alcance de la denuncia.