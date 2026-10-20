Decretan prisión preventiva para tutora de centro juvenil de Punta Arenas acusada de abuso sexual contra un interno

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la medida cautelar de prisión preventiva para una tutora de 32 años, identificada como Karina Cárdenas Muñoz, tras ser formalizada por un grave episodio de connotación sexual ocurrido al interior del Centro de Internación Provisional y de Cumplimiento de la Ley Penal Juvenil de la capital regional.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía durante la audiencia de formalización, los hechos quedaron al descubierto cuando una colega del recinto sorprendió in fraganti a la profesional en el dormitorio de un interno de 17 años en una situación íntima no permitida.

El Ministerio Público imputó a la mujer el delito de abuso sexual con circunstancias de estupro, considerando además la circunstancia agravante de que la profesional ejercía funciones directas de custodia y cuidado sobre el adolescente sancionado.

Tras ponderar los antecedentes presentados en la audiencia, el tribunal consideró que la libertad de la imputada representa un peligro para la seguridad de la sociedad, ordenando su ingreso a prisión preventiva y fijando un plazo de 40 días para el desarrollo de la investigación.