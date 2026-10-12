Salud comunal conmemorará Mes del Cáncer con 2.500 mamografías, charlas e iluminación rosa de edificio consistorial

Con la disponibilidad de 2.500 cupos para exámenes de mamografía, la red municipal de salud conmemorará el Més de Cáncer de Mama.

Serán diversas actividades que liderará el municipio local con la finalidad de informarse, prevenir y priorizar el autocuidado de esta enfermedad.

Hoy se realizará la primera jornada “Conversemos sobre el cáncer”, organizada por la Oficina Municipal de la Mujer y el Club de Leones Mujer Austral en el Centro Cultural “Claudio Paredes Chamorro”.

En la jornada se encontrará el mamógrafo móvil del Servicio de Salud Magallanes para pacientes previamente agendadas por el Club, una feria de prevención de 15 a 18 horas y un conversatorio con profesionales y testimonios, de 18:30 a 20:30 horas.

El alcalde Claudio Radonich destacó el aumento del acceso a exámenes preventivos y reiteró la importancia de realizarse controles periódicos, incluso cuando no existen antecedentes familiares. “Hasta hace un año nadie hablaba de cáncer, era una cosa un poco tabú. Hoy hablamos de cáncer, y no solamente en octubre, sino que estamos hablando todo el año”.

Desde la salud comunal, informaron la realización de una actividad el domingo 18 de octubre con la “Zumbatón: Octubre Rosa en la Red APS”, desde las 11 horas en las canchas de la Costanera.

De acuerdo con número del municipio, desde 2020, se han registrado 527 diagnósticos de cáncer de mama en la comuna, correspondientes a 524 mujeres y tres hombres. Frente a esta realidad, la Cormupa recordó que las mujeres de 50 a 69 años pueden solicitar su mamografía gratuita en el Cesfam donde están inscritas.

Además, el jefe del área de Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Víctor Fuentes, informó que “el año pasado tuvimos 25 fallecimientos en esta comuna por cáncer de mama. Eso significa que prácticamente dos personas, dos mujeres fallecieron de cáncer de mama por mes el año 2025. Por lo tanto, invitar a la comunidad que se acerque a los centros de salud. El examen es gratuito”.