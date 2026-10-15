Consulados de Chile en Caracas y Puerto Ordaz retomarán atenciones parciales desde el 19 de octubre

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile anunció que los consulados nacionales ubicados en las ciudades de Caracas y Puerto Ordaz, en Venezuela, reiniciarán sus funciones de manera parcial a contar del próximo lunes 19 de octubre.

A partir de esa fecha, los recintos diplomáticos darán inicio a la entrega de pasaportes a compatriotas residentes y habilitarán el sistema de agendamiento de citas. Posteriormente, desde el lunes 26 de octubre, las sedes ampliarán sus atenciones para la tramitación de cédulas de identidad, pasaportes nuevos, actos notariales (poderes, autorizaciones de viaje, escrituras públicas y declaraciones juradas) e inscripciones del registro civil, tales como nacimientos, matrimonios, uniones civiles y defunciones.

Normalización de relaciones y protección a nacionales

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, valoró el impacto de la medida para la comunidad chilena en el extranjero: “Esta es una muy buena noticia. La apertura de estos consulados permitirá dar protección y servicios a los más de 25.000 chilenos que residen en Venezuela. Estamos haciendo realidad un compromiso asumido con nuestros compatriotas”, enfatizó.

El canciller agregó además que este hito constituye “un paso concreto más en la hoja de ruta hacia la normalización plena de las relaciones entre Chile y Venezuela”. La reactivación de los servicios consulares se produce tras el cese de operaciones ocurrido en enero de 2025, derivado de la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.