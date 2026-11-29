Un matrimonio de adultos mayores resultó damnificado producto de un violento incendio que destruyó por completo su vivienda en el sector de Agua Fresca, ubicado a 28 kilómetros al sur de Punta Arenas.

Producto de la intensidad del fuego, las pérdidas materiales en el inmueble fueron totales, dejando a ambos residentes sin su hogar.

Ante la alerta de emergencia en la ruta sur de la capital magallánica, tres compañías del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar para combatir las llamas y evitar la propagación del siniestro en el sector rural.