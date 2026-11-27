Un violento accidente de tránsito se produjo durante la tarde de este viernes 27 de noviembre en la intersección de Rómulo Correa con Jorge Montt, en el sector de Playa Norte de Punta Arenas. Por causas que se investigan, un automóvil Hyundai colisionó con un Jeep, terminando este último volcado sobre su techo en medio de la vía.

El impacto dejó un saldo de cuatro personas lesionadas, una de las cuales permaneció atrapada al interior de la carrocería. Ante la gravedad de la emergencia, se despachó a la Unidad de Rescate de la Primera Compañía de Bomberos, Bomba Magallanes, cuyos voluntarios iniciaron de inmediato las labores de estabilización y extracción.

Al sitio del suceso concurrieron dos ambulancias del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU). Los equipos de salud asistieron a los afectados en el lugar y, tras inmovilizarlos, procedieron a trasladarlos hasta el Hospital Clínico de Magallanes para la evaluación y constatación de sus lesiones.

Operativo de rescate y procedimiento policial

El teniente de la Bomba Magallanes, Iván Jutronich, entregó detalles del trabajo realizado por los voluntarios en la intersección: “Nos despacharon por una colisión de dos vehículos menores con posterior volcamiento. Al llegar nos encontramos con cuatro personas lesionadas y una de ellas atrapada dentro del móvil volcado. Realizamos maniobras de aseguramiento y extracción controlada para entregar al paciente al SAMU, además de revisar que no existieran derrames de combustible”, señaló el oficial.

Personal de Carabineros se constituyó en el lugar para adoptar el procedimiento policial, empadronar a los involucrados y recabar los antecedentes iniciales de la colisión. En paralelo, funcionarios de Seguridad Municipal apoyaron en el resguardo del perímetro y el desvío de vehículos, debido a que el tránsito por calle Jorge Montt quedó suspendido temporalmente.

Finalmente, la policía uniformada informó que los antecedentes del hecho serán remitidos al Ministerio Público y al Juzgado de Policía Local, instancias que quedarán a cargo de determinar las eventuales responsabilidades en este accidente.