El Juzgado de Garantía decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Claudia Oyarzo Cross, formalizada por el ataque con arma blanca perpetrado contra su expareja en la Población Juan Williams de Punta Arenas.

La medida fue solicitada por la fiscal Carla Uribe y acogida por el tribunal, por lo que la mujer ingresó a la cárcel bajo esa condición, luego de permanecer recluida desde mediados de semana tras la ampliación de su detención.

Según expuso la Fiscalía durante la audiencia, los hechos ocurrieron el pasado 25 de noviembre, cerca de las 17:30 horas, en un domicilio ubicado en calle José Robert 0412. En el inmueble, la víctima compartía con amigos y con la imputada; tras sostener una discusión con la mujer, el hombre salió del lugar a comprar.

Violento ataque e intervención de vecinos

Al regresar al domicilio, Oyarzo Cross tomó dos cuchillos de cocina de unos 30 centímetros y atacó a su expareja. Aunque el afectado intentó esquivarla, sufrió cortes en el rostro y el cuerpo, además de una estocada en la espalda baja con intención de darle muerte.

La agresión continuó hasta que el hombre se desplomó en la vía pública, instancia en que la mujer lo golpeó con pies y puños e intentó arrastrarlo hacia el interior de la vivienda mientras lo amenazaba de muerte.

El ataque cesó gracias a la oportuna intervención de vecinos del sector, quienes lograron retener a la imputada y alertaron a Carabineros. Mientras llegaba el personal policial, la mujer amenazó de muerte a uno de los residentes que prestó auxilio, generándole un fundado temor.

Lesiones de riesgo vital y delitos imputados

A raíz de la agresión, la víctima sufrió heridas cortopunzantes penetrantes en el tórax y el abdomen, un hemoneumotórax derecho traumático y múltiples cortes en el cuero cabelludo, rostro, antebrazo derecho y ambas manos. El afectado requirió una pleurostomía derecha, aseo, hemostasia y sutura, catalogando los peritajes médicos las lesiones como clínicamente graves y de riesgo vital, en especial la herida torácica abdominal izquierda.

Por estos hechos, el Ministerio Público formalizó a Claudia Oyarzo Cross por los siguientes delitos:

-Homicidio frustrado en contexto de violencia intrafamiliar.

-Amenazas simples en contexto de violencia intrafamiliar (consumado).

-Porte de arma cortante en la vía pública (consumado).

-Amenazas simples contra un vecino testigo (consumado).

Tras acoger la solicitud del ente persecutor, el tribunal ordenó su ingreso a prisión preventiva mientras avanza el plazo de investigación.