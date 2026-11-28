Un hecho de sangre quedó al descubierto cerca de las 10:00 horas de este viernes al interior de un inmueble en el Barrio Croata de Punta Arenas. En el domicilio, una adulta mayor de 83 años se autoinfirió un disparo en el pecho a raíz de un cuadro de depresión aguda.

La mujer resultó herida de bala con salida de proyectil, situación que activó un rápido operativo de emergencia en el sector céntrico. Una ambulancia de atención avanzada del SAMU acudió al lugar para asistir y estabilizar a la paciente, concretando su traslado de urgencia hasta el Hospital Clínico de Magallanes.

Al llegar al recinto asistencial, la afectada ingresó de inmediato al box de atención de pacientes críticos. Tras recibir las primeras atenciones médicas y ser sometida a una serie de exámenes de rigor, el equipo clínico logró constatar que la lesión sufrida no conlleva un riesgo vital para la mujer.

En paralelo, personal de Carabineros se constituyó en la vivienda para resguardar el sitio del suceso, adoptar el procedimiento y efectuar el comiso del revólver involucrado. Los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía, organismo que dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar los peritajes y pesquisas correspondientes.

Frente a episodios de crisis emocional o cuadros depresivos agudos, el Gobierno mantiene operativa la Línea de Prevención del Suicidio *4141. Este canal es gratuito, confidencial y funciona las 24 horas del día desde cualquier celular, entregando contención inmediata y orientación a cargo de psicólogos especializados.

Adicionalmente, el Ministerio de Salud dispone del fono Salud Responde 600 360 7777, donde profesionales ofrecen asistencia psicológica continua en todo el país. Quienes requieran apoyo presencial pueden acudir a los Centros de Salud Familiar (Cesfam) o a los servicios de urgencia de la red pública para acceder a evaluación y tratamiento oportuno.