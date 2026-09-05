Murió Camilo Escalona: histórico dirigente del PS

A los 71 años falleció el expresidente del Senado e histórico dirigente del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, quien permanecía en coma inducido en la Clínica Indisa en medio de su lucha contra un agresivo cáncer de próstata.

El exparlamentario sobrellevaba hace años esta enfermedad, diagnosticada en abril de 2024. Esto derivó en diversas hospitalizaciones e internaciones debido al deterioro de su estado de salud.

En este contexto, el pasado miércoles se informó que el exlegislador había sido sometido a un coma inducido. Si bien durante las primeras horas surgieron antecedentes que apuntaban a una mejoría, con el transcurso de la tarde-noche su condición se deterioró hasta alcanzar un estado crítico.

Finalmente, en la última hora sus cercanos confirmaron el fallecimiento del histórico dirigente socialista.

Natalia Escalona, hija del histórico dirigente, confirmó el fallecimiento de su padre. Con voz quebrada y visible emoción, la hija del exsenador entregó la noticia a la prensa en las afueras de la Clínica Indisa. “Con profundo dolor en nuestros corazones, tenemos que informar que nuestro querido papá, abuelo, esposo, tío, amigo y compañero Camilo Escalona Medina ha fallecido“, declaró Natalia Escalona ante los medios de comunicación.