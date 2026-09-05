Conductor grave tras violenta colisión en la Población Archipiélago de Chiloé

Un grave accidente de tránsito movilizó a los equipos de emergencia de la capital regional durante la tarde de este sábado. Pasadas las 13:00 horas, el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), Bomberos, Seguridad Municipal y Carabineros acudieron hasta la Población Archipiélago de Chiloé, en el sector sur de Punta Arenas, tras reportarse una violenta colisión entre dos vehículos particulares.

El siniestro se registró en la intersección de las calles Santa Juana y Simón Bolívar, lugar donde ambos automóviles impactaron fuertemente, dejando un saldo de tres personas lesionadas.

La peor parte la sacó el joven conductor de un vehículo Mitsubishi que transitaba por Santa Juana en dirección de playa a cerro. Tras el choque, la víctima debió ser rescatada por terceros desde el interior del automóvil, evidenciando múltiples lesiones. Ante la gravedad de su estado, el personal del SAMU procedió a su traslado de urgencia al centro asistencial, donde ingresó directamente al box de pacientes críticos.

Por su parte, los dos ocupantes de un station wagon que circulaba por la misma arteria en dirección contraria también resultaron con diversas lesiones, siendo atendidos y evacuados por una segunda unidad del SAMU.

Cámaras de seguridad

En el sitio del suceso, Seguridad Municipal y Carabineros recabaron registros de cámaras de seguridad. En los videos se aprecia el momento en que el conductor del station wagon realiza un viraje hacia Simón Bolívar sin advertir la proximidad del otro móvil. Asimismo, se observaría que este último circulaba sobre el límite de velocidad permitido.

Por instrucción de la Fiscalía, la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros realizó las pericias correspondientes para establecer la dinámica del hecho. El tránsito permaneció interrumpido durante varias horas, en tanto que los daños en ambos vehículos fueron calificados como totales.