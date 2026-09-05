Pescadores ruegan por ayuda de la Armada para hallar a la “Talymar”

Un clima de profunda angustia se vive en las heladas aguas de la Región de Magallanes. La embarcación pesquera “Talymar” y su tripulación se encuentran desaparecidas desde el pasado lunes, tras perderse toda comunicación en medio de la travesía por los canales australes. Ante la falta de novedades y el avance del tiempo, sus propios compañeros de faena se desplegaron de forma voluntaria en altamar para encabezar las labores de rastreo.

La tensión del operativo quedó registrada en un dramático audio transmitido en directo desde una de las lanchas pesqueras que participan en la búsqueda, el cual dio cuenta del tenso diálogo mantenido vía radiofrecuencia (VHF) entre los pescadores y el personal de la patrullera de la Gobernación Marítima de la Armada de Chile.

Rogativas por radio

En el registro sonoro se escucha la voz quebrada de un pescador implorando desesperadamente a la autoridad marítima la facilitación de un bote de goma auxiliar para poder acceder a la costa y efectuar un rastreo terrestre en las zonas de difícil acceso.

“No sabemos qué nos va a pasar a nosotros, vienen malísimo… Por favor, se los pido de corazón, facilítenos su bote de goma. Solamente necesitamos su bote para que dos personas de nosotros puedan saltar a tierra y verificar por tierra… Si yo sé que los chicos van a salir con toda la precaución en tierra, estoy seguro de eso”, suplicaba el pescador a través de la frecuencia radial.

Desde la unidad naval de la Armada, un oficial respondió argumentando las razones técnicas e institucionales por las cuales resultaba imposible acceder al traspaso de la embarcación menor en medio del oleaje: “Estamos efectuando todo lo que podemos realizar de acuerdo a lo que nos permite la seguridad, tanto nuestra como de ustedes. La intención ahora será acercarnos y desplegar nuevamente el dron por la otra banda para acercarlo lo más posible… Pero según las condiciones actuales, no podemos desplegar el bote por la seguridad de ustedes y la seguridad de nosotros”, contestó la autoridad a cargo del procedimiento.

Tras escuchar la negativa respecto al bote de goma y la alternativa propuesta de utilizar un dron de reconocimiento, el tripulante manifestó su desesperación por lo que consideraba una traba administrativa ante una emergencia donde cada minuto cuenta para hallar con vida a los tripulantes del “Talymar”:

“Sí, afirmativo, lo entiendo perfectamente… Está bien que desplieguen el dron, pero yo le pido de favor y de corazón que nos presten su bote… Que no insistan con sus protocolos.”, recriminó el trabajador antes de finalizar el contacto radial.

La autoridad marítima informó que mantiene el despliegue de sus medios operativos en el área de interés para dar con el paradero de la embarcación “Talymar”, combinando patrullajes marítimos con sobrevuelos en la zona. Entre tanto, los armadores y pescadores artesanales continúan recorriendo las gélidas aguas de los canales magallánicos a la espera de encontrar pistas que permitan dar con sus compañeros.