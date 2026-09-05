Un operativo conjunto entre el Servicio Nacional de Aduanas y la Policía de Investigaciones (PDI) en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas concluyó con la detención de Valeska Anaís Bustamante Severino, de 22 años, quien intentaba ingresar a la región con un millonario cargamento de droga oculto bajo su vestimenta.

Durante la revisión de los pasajeros de un vuelo comercial, la fiscalización apoyada por perros detectores de Aduanas permitió descubrir que la mujer transportaba 25 paquetes adheridos a la zona lumbar mediante papel alusa y cinta plástica. Al interior de las fajas se contabilizaron 555 ovoides que contenían polvo blanco.

Los peritajes desarrollados por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI fijaron la incautación oficial en 5,950 kilogramos de clorhidrato de cocaína, lo que equivale a casi seis mil dosis del estupefaciente, con un valor estimado en más de $119 millones.

El director regional de Aduanas, Reinhold Andronoff, explicó que el hallazgo se dio en medio de las labores rutinarias del servicio en la terminal aérea: “Estábamos revisando un vuelo y también con canes de Aduanas, con funcionarios de Aduanas. En ese contexto descubrimos a esta persona, en la cual se encontraron prácticamente 6 kilos de cocaína”.

Por su parte, la jefa (s) de la Región Policial de Magallanes de la PDI, subprefecta Valeria Hernández, destacó el impacto del decomiso en las bandas delictivas. “A raíz de este procedimiento se logró sacar de circulación más de 6.000 dosis de la droga y a su vez afectar el patrimonio de estas estructuras criminales”, señaló.