Intensifican controles de tránsito en Punta Arenas de cara a las Fiestas Patrias

En el sector norte de la capital regional, específicamente en la Costanera frente a la Zona Franca, las autoridades locales llevaron a cabo un operativo de control vehicular preventivo con miras a las próximas festividades patrias. La iniciativa busca reforzar la seguridad vial y concientizar a la comunidad sobre la responsabilidad al volante.

El jefe de Seguridad Municipal, Carlos Sanhueza, destacó que estas fiscalizaciones responden a un trabajo constante y coordinado: “Estos controles no solamente se hacen en vísperas de Fiestas Patrias ni en fiestas específicas. Nosotros junto a Carabineros y la Seremi de Transportes hacemos controles y fiscalizaciones en forma semanal, son hartos los controles que se hacen en distintos puntos de la ciudad”.

Además, recalcó las acciones de concientización realizadas previamente: “Esto también viene a reforzar algo que hicimos como municipio, que hace un par de semanas tuvimos una presentación de la Fundación Emilia en el Teatro Municipal, donde se invitó a varios colegios, porque entendemos que la prevención es importante para evitar los accidentes de tránsito que son tan recurrentes en nuestra comuna”.

Respecto del despliegue para los festejos, añadió que “siempre se refuerzan los servicios para todo tipo de fiestas, en esta ocasión no es la excepción (…) hay refuerzo porque entendemos que la fecha así lo requiere”.

Por su parte, el Capitán Alexis Pardo, de la SIAT de Carabineros, resaltó los avances positivos en las cifras de siniestralidad de la región: “Este año tenemos una tasa de tres fallecidos respecto del año pasado que a esta altura teníamos siete. Hemos reducido, bajo una fiscalización constante, la siniestralidad total en la Región de Magallanes en casi un 55 a 65%. El análisis que hemos hecho compara a Magallanes con países de otra realidad como Noruega, por lo cual buscamos intensificar las fiscalizaciones para mantener estos datos”.

Finalmente, el capitán Pardo hizo un enfático llamado a la responsabilidad durante las celebraciones: “Hacer mucho énfasis en que el consumo de alcohol y drogas no son compatibles con la conducción. Instamos a los vecinos a utilizar el transporte remunerado cuando consuman alcohol”.