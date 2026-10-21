Armada de Chile despliega amplio operativo de búsqueda por lancha “Sea King II” desaparecida en la Angostura Inglesa

La Autoridad Marítima de la Armada de Chile activó los protocolos oficiales de Búsqueda y Salvamento Marítimo tras confirmarse la pérdida de contacto con la lancha a motor “Sea King II”, embarcación que realizaba faenas de pesca en el sector de la Angostura Inglesa, en la jurisdicción de Puerto Edén.

El requerimiento se originó luego de que la Capitanía de Puerto de Puerto Natales informara a su par de Puerto Edén sobre la alerta presentada por un familiar del patrón de la nave. De acuerdo con los registros, el último contacto con la tripulación ocurrió la tarde del domingo 18 de octubre.

Ante la emergencia, la Tercera Zona Naval dispuso el despliegue inmediato de un importante dispositivo de medios navales, encabezado por la Lancha de Acción Marítima “Casma”, las Lanchas de Servicio General “Punta Arenas” y “Puerto Natales”, sumadas a la Unidad Marítima LSR “Kawesqar”, esta última con puerto base en la propia localidad de Puerto Edén.

En paralelo, patrullajes en la zona cuentan con la colaboración activa de las lanchas pesqueras “Mateo Valentín” y “No Te Rindas I”, que recorren diversos sectores del área de canales. Desde la Institución hicieron un llamado a la comunidad marítima a cumplir con los reportes de zarpe y mantener activos los sistemas de comunicación a bordo, recordando la disponibilidad de la línea de emergencias 137.