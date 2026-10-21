Reclusión nocturna para sujeto que provocó daños a vehículo

Durante la madrugada de este martes, personal de Carabineros de la Primera Comisaría de Punta Arenas concretó la detención de un sujeto de 33 años, identificado como Ronny Eduardo Álvarez Navarro, tras ser sorprendido provocando daños en un vehículo e intentar darse a la fuga en el sector de calle Juan Draguisevic con Mina Loreto. El individuo, quien cuenta con un abultado historial de antecedentes penales, quedó bajo medidas cautelares de reclusión nocturna, arraigo regional y la prohibición absoluta de tomar contacto con las víctimas.

El incidente se registró cerca de las 4:00 horas, cuando los residentes de la vivienda despertaron a causa de ruidos extraños provenientes de la vía pública. Al asomarse para verificar la situación, la propietaria descubrió al imputado destrozando uno de los vidrios de su automóvil. Al verse descubierto por los moradores, el agresor emprendió la huida a pie por las inmediaciones del sector.

Tras la alerta al sistema de seguridad, inspectores municipales concurrieron a la vivienda afectada y coordinaron de inmediato un patrullaje de búsqueda por los alrededores, en compañía de la propia víctima. La acción conjunta dio resultados a los pocos minutos, logrando ubicar y retener al individuo en las cercanías del lugar del ataque.

La tensión aumentó con la llegada del personal policial para formalizar el traspaso del retenido. En ese instante, el sujeto reaccionó con extrema violencia, oponiendo tenaz resistencia al arresto y lanzando reiteradas amenazas de muerte de forma directa contra la dueña del vehículo.

El fiscal Oliver Rammsy confirmó las medidas cautelares decretadas contra el imputado, destacando la gravedad de las intimidaciones vertidas en el lugar.

“El sujeto amenazó en forma seria a la dueña del auto; la reconoció y le dijo que la iba a matar y que le causaría más daños a su vehículo”, precisó el perseguidor penal, añadiendo que la relación previa entre las partes no ha sido establecida. El Tribunal de Garantía fijó un plazo de 30 días para el cierre de la investigación.