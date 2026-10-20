Familiares buscan a dos pescadores tras perder contacto con su embarcación en el canal Machado

Momentos de profunda angustia y preocupación enfrentan las familias de dos pescadores tras perder todo contacto con la lancha a motor Seaking, la cual zarpó desde la localidad de Puerto Edén con destino al canal Machado.

Según los antecedentes preliminares recopilados por sus allegados, la última comunicación con la nave se registró este domingo 18 de octubre, cerca de las 14:30 horas, en el sector de la Angostura Inglesa.

A bordo de la embarcación viajaban los trabajadores Franco Emanuel Labra Gómez y Ramón Eleodoro Ñanco Barrientos. Desde aquel momento, sus seres queridos no han logrado entablar nueva comunicación, por lo que iniciaron diversas gestiones ante las autoridades para obtener noticias sobre su ubicación.

En busca de antecedentes que permitan dar con el paradero de la lancha y sus tripulantes, los familiares acudieron a las dependencias de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas y la Capitanía de Puerto de Puerto Natales para coordinar eventuales labores de búsqueda.

Noticia en desarrollo.