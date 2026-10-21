Declaran culpable de abuso sexual impropio a sujeto que mostraba pornografía a su hijo

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó veredicto condenatorio en contra de un hombre por el delito consumado de abuso sexual impropio cometido en perjuicio de su hijo menor de 14 años de edad.

La resolución judicial fijó la responsabilidad penal del acusado por actos ocurridos con posterioridad al 30 de diciembre de 2022 y durante el año 2023, consistentes en la exhibición reiterada de material pornográfico al niño.

Acreditación de hechos

A través de la prueba testimonial, pericial y documental rendida a lo largo de las dos jornadas del juicio oral, los magistrados determinaron que el sujeto hizo observar contenido de carácter explícito a la víctima desde un teléfono celular mientras el afectado permanecía bajo su cuidado directo en un domicilio de la Población 18 de Septiembre.

En el proceso se expuso que estas conductas continuadas provocaron en el menor un diagnóstico de ansiedad y rechazo hacia la figura paterna, que derivaron en su salida definitiva del hogar.

Asimismo, la sala reconoció la circunstancia de agravación derivada del vínculo de parentesco y la autoridad ejercida por el padre sobre el afectado.

Absolución parcial

Sin embargo, el fallo absolvió al imputado de los cargos formulados por la Fiscalía respecto de supuestos episodios de abuso que habrían ocurrido entre los años 2016 y el 30 de diciembre de 2022.

En relación con la imputación por exhibición corporal ante la víctima, la sala desestimó los cargos al estimar que la evidencia presentada no permitió demostrar que dicha acción fuera ejecutada con la finalidad específica de procurar la excitación sexual del sujeto, exigencia contemplada en la norma legal para su sanción.

Debate de penas

Tras la lectura de la resolución, el Ministerio Público solicitó la aplicación de la pena de presidio menor en su grado máximo.

Para fundamentar la extensión de la condena requerida, el ente persecutor argumentó como antecedente procesal que el sujeto registra una condena previa dictada en el año 2022 por el delito de microtráfico de drogas.

La audiencia de lectura formal de la sentencia definitiva se realizará el próximo 30 de octubre a las 13:10 horas.