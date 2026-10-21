Atropello en el Barrio Prat deja a un octogenario con múltiples lesiones graves

Un grave accidente de tránsito se registró durante la tarde de este martes en el sector norte de Punta Arenas, dejando como saldo a un adulto mayor de 88 años con heridas de consideración tras ser impactado por un vehículo de carga ligera.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Estanislao del Canto, a la altura del número 0161, en pleno Barrio Prat. De acuerdo con los primeros antecedentes recopilados en el lugar, el afectado habría intentado cruzar la calzada por un sector no habilitado para el paso peatonal.

Debido a esta situación, el conductor de una camioneta marca Hyundai modelo porter que transitaba por la vía no logró advertir a tiempo la presencia del peatón, provocando el inevitable atropello.

A raíz del fuerte impacto y la posterior caída sobre el pavimento, el octogenario resultó con múltiples contusiones y traumatismos de diversa consideración. Ante la emergencia, se despachó rápidamente una ambulancia de atención médica avanzada del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU). Los profesionales de salud le brindaron las primeras atenciones en el sitio del suceso, estabilizándolo antes de proceder a su traslado de urgencia hacia el Hospital Clínico de Magallanes.

En el recinto hospitalario, el equipo médico confirmó que la víctima sufrió lesiones de carácter grave, por lo que quedó internada bajo observación y cuidados especializados.Por su parte, el conductor de la camioneta permaneció en todo momento en el lugar del accidente y prestó colaboración con personal de Carabineros que adoptó el procedimiento de rigor. Posteriormente, fue trasladado al mismo centro asistencial para someterse a la prueba de alcoholemia, la cual descartó de manera categórica el consumo de alcohol. Todos los antecedentes del caso fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local para determinar las responsabilidades correspondientes.