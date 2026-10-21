ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Coronel Claudio González asume como nuevo director de Gendarmería en Magallanes De Santiago a Punta Arenas: Piden 10 años de cárcel para acusado de traficar cocaína en vuelo comercial Encuentran sin vida a uno de los pescadores desaparecidos en Puerto Edén Formalizan a pareja en situación de calle por violación de morada y daños
> Policial

Atropello en el Barrio Prat deja a un octogenario con múltiples lesiones graves

En Calle General del Canto.

Periodista Web 3
Periodista Web 3

Un grave accidente de tránsito se registró durante la tarde de este martes en el sector norte de Punta Arenas, dejando como saldo a un adulto mayor de 88 años con heridas de consideración tras ser impactado por un vehículo de carga ligera.
El hecho ocurrió en la intersección de calle Estanislao del Canto, a la altura del número 0161, en pleno Barrio Prat. De acuerdo con los primeros antecedentes recopilados en el lugar, el afectado habría intentado cruzar la calzada por un sector no habilitado para el paso peatonal.
Debido a esta situación, el conductor de una camioneta marca Hyundai modelo porter que transitaba por la vía no logró advertir a tiempo la presencia del peatón, provocando el inevitable atropello.

A raíz del fuerte impacto y la posterior caída sobre el pavimento, el octogenario resultó con múltiples contusiones y traumatismos de diversa consideración. Ante la emergencia, se despachó rápidamente una ambulancia de atención médica avanzada del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU). Los profesionales de salud le brindaron las primeras atenciones en el sitio del suceso, estabilizándolo antes de proceder a su traslado de urgencia hacia el Hospital Clínico de Magallanes.

En el recinto hospitalario, el equipo médico confirmó que la víctima sufrió lesiones de carácter grave, por lo que quedó internada bajo observación y cuidados especializados.Por su parte, el conductor de la camioneta permaneció en todo momento en el lugar del accidente y prestó colaboración con personal de Carabineros que adoptó el procedimiento de rigor. Posteriormente, fue trasladado al mismo centro asistencial para someterse a la prueba de alcoholemia, la cual descartó de manera categórica el consumo de alcohol. Todos los antecedentes del caso fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local para determinar las responsabilidades correspondientes.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS