Conductor es detenido tras amenazar de muerte a inspectores municipales

Un tenso incidente que culminó con una persona detenida se registró en horas de ayer al mediodía en pleno sector céntrico de Punta Arenas. El hecho ocurrió específicamente en la intersección de calle Errázuriz, desplazándose hacia el sector poniente desde Avenida España, donde inspectores de Seguridad Municipal procedieron a la fiscalización de un vehículo particular.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el equipo municipal, los funcionarios actuaron tras percatarse de una grave infracción a las leyes de tránsito. En momentos en que se disponían a cursar la correspondiente infracción, el conductor adoptó una actitud violenta y agresiva en contra del personal fiscalizador.

Ante la escalada del conflicto y las reiteradas intimidaciones verbales, los inspectores activaron de inmediato los protocolos de emergencia a través de la central de comunicaciones de la Municipalidad para solicitar el apoyo urgente de Carabineros de Chile. El personal policial llegó con rapidez al lugar para adoptar el procedimiento de rigor y tomar control de la situación.

El jefe de Seguridad Municipal, Carlos Sanhueza, detalló el procedimiento realizado indicando que “mientras inspectores municipales fiscalizaban un vehículo que había transitado por la acera en calle Errázuriz con España, al momento de infraccionar el vehículo, se acerca el conductor, quien se encontraba ofuscado y amenaza a los inspectores municipales manifestándoles que los iba a agredir”.

Agrega Sanhueza que “es por esta razón que el personal municipal llamó a Carabineros para denunciar las amenazas, y Carabineros procedió a la detención flagrante de este individuo, el cual es un hombre de nacionalidad chilena, quien fue detenido y puesto a disposición de los tribunales por el delito de amenazas en contra del personal municipal. Cabe hacer presente que la central de televigilancia de la municipalidad captó el momento en que el individuo transita con su camioneta por sobre la acera, con grave peligro de accidente de tránsito y de atropellar a una persona que también estaba en esa intersección”.

El imputado fue trasladado hasta la unidad policial correspondiente para iniciar el proceso que lo pondrá a disposición del Ministerio Público y los Tribunales de Justicia. Asimismo, las imágenes del sistema de televigilancia fueron puestas a disposición de las autoridades para respaldar la querella.