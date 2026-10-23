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Bomberos se moviliza por alerta de incendio en sector Bellavista – Pampa Guanaco

La unidad BF-1 acude al área fronteriza para verificar y controlar el siniestro. El procedimiento se mantiene en desarrollo en la comuna de Timaukel.

Periodista Web 3
Periodista Web 3

Un operativo de emergencia se activó durante las últimas horas en la provincia de Tierra del Fuego, luego de que se emitiera una alerta por un presunto incendio en el sector fronterizo del paso Bellavista – Pampa Guanaco.

Hasta el lugar se desplaza la unidad BF-1 del Cuerpo de Bomberos en clave 10-0 (llamado estructural o de fuego directo), con el propósito de constatar la situación en terreno y coordinar las primeras maniobras de respuesta ante el incidente.

Por el momento, se desconocen las dimensiones y la magnitud exacta del siniestro debido a la lejanía y el aislamiento geográfico de la zona austral. Las autoridades y los equipos de emergencia continúan monitoreando el desarrollo del operativo.

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