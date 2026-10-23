Tragedia en Punta Arenas: pareja de adultos mayores fallece por intoxicación con monóxido de carbono en la Población El Pingüino

Un trágico procedimiento policial quedó al descubierto durante la tarde del pasado miércoles en el sector poniente de Punta Arenas, luego de que una pareja de adultos mayores, ambos de 74 años de edad, fuera encontrada sin vida al interior de una vivienda ubicada en la Población El Pingüino.

La alerta fue entregada por el arrendador del inmueble, quien, al no tener noticias sobre el paradero de sus moradores durante varios días, concurrió al lugar e informó a Carabineros. Tras ingresar a la propiedad, los funcionarios constaron el fallecimiento de ambas personas y dieron aviso inmediato al Ministerio Público.

Por orden de la Fiscalía de turno, detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) y peritos del Laboratorio de Criminalística acudieron al domicilio para iniciar el trabajo en el sitio del suceso.

El jefe de la Brigada de Homicidios de Punta Arenas, subprefecto Patricio González, detalló los avances de las pesquisas: “Conforme al trabajo del sitio de suceso realizado, el que comprendió el examen externo médico criminalístico de los cuerpos, las fijaciones fotográficas, además de la entrevista de testigos, se pudo determinar que los cuerpos no presentaban lesiones externas atribuibles a la participación de terceras personas, estimando una data entre tres a siete días, y la causa preliminar otorgada fue una intoxicación por monóxido de carbono, la que fue corroborada por parte del Servicio Médico Legal luego de practicar las autopsias respectivas”.

El desenlace de este procedimiento vuelve a encender la preocupación en la comunidad magallánica respecto al riesgo de los sistemas de calefacción domiciliaria y la acumulación de gases tóxicos en espacios cerrados durante la temporada invernal.